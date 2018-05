Moonlight Serenade: swing e musica per il canile di Monte Contessa

Venerdì 1 giugno si terrà una serata particolare sulla terrazza del Grand Hotel Savoia Genova, in collaborazione con Una Onlus, per raccogliere fondi per gli amici del Canile di Monte Contessa a Genova.

Il Canile di Monte Contessa ospita in media tra i 100 ed i 150 cani, tra cuccioli ed animali abbandonati, sequestrati o perduti. Si tratta di una realtà che esiste grazie al lavoro di un gruppo di volontari che prestano la loro opera ed il loro tempo a titolo totalmente gratuito ed hanno bisogno del nostro sostegno per poter continuare ad aiutare i nostri amici a quattro zampe.

La serata sarà con dj set e gli Zenaswingers devolveranno interamente il budget normalmente impiegato per lo svolgimento della serata all'associazione Una Onlus.

Il costo dell'ingresso sarà di € 17,00 per aperitivo e serata di ballo, di cui 2 euro verranno devoluti in beneficienza.

Sarà presente uno stand del canile per chi volesse aiutare con u contributo personale.

Per ravvivare la serata verrà organizzata una gara di ballo.

Prenotazione consigliata:

349 70 66 009

info@zenaswingers.it

www.zenaswingers.it