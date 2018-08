L'organista spagnola Montserrat Torrent a Rapallo

Il secondo concerto rapallese del XX Festival Organistico Internazionale “Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria” si svolgerà mercoledì 8 agosto alle 21.15 presso la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria del Campo.

La manifestazione aderisce da quest’anno al progetto F.O.N.O. – Festival Organistico del Nord Ovest, promosso dall’Associazione Culturale “Rapallo Musica” in modalità itinerante sia in Liguria che in Valle d’Aosta. Alla consolle dell’organo “Francesco Ciurlo” (1793) siederà la concertista spagnola di fama mondiale Montserrat Torrent che eseguirà un programma incentrato su musiche italiane e spagnole di diverse epoche e stili.

Il concerto si avvale del sostegno economico della Compagnia di San Paolo, del Comune di Rapallo e del Lions Club Rapallo. L’evento sarà preceduto, alle 20.30, da un concerto di campane.

L’ingresso al concerto è libero e gratuito.