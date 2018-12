Torna il Monster Festival per Carnevale con 3 eventi al Porto Antico

Tutti in maschera, sabato 2 e domenica 3 marzo 2019, per il Monster Carnival Weekend: al Porto Antico, nello specifico, saranno organizzati tre eventi per bambini.

Si inizia sabato dalle 16 alle 19 con il laboratorio di robotica "Monster Robot" presso la Città dei Bambini e dei Ragazzi. All'Acquario di Genova, invece, "Alice in Monsterland Show", spettacolo di tetro diffuso nel percorso espositivo della struttura con i personaggi di "Alice nel Paese delle Meraviglie" e "Alice oltre lo specchio". Entrambi gli eventi sono a pagamento.

Domenica, invece, all'aperto, si terrà la Kids Parade a cui tutti i bambini sono invitati a partecipare con le loro maschere e travestimenti. Ci saranno anche spettacoli di magia, laboratori e performers. Evento gratuito.