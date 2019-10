Francesco Piccolo e Pif al Politeama con "Momenti di trascurabile (in)felicità"

Il 7 novembre 2019 al Politeama Genovese arrivano Francesco Piccolo e Pif con "Momenti di trascurabile (in)felicità".

Sarà l'occasione per far “parlare” due libri di grande successo "Momenti di trascurabile felicità" (2010) e "Momenti di trascurabile infelicità" (2015) attraverso la voce del loro autore Francesco Piccolo, scrittore, sceneggiatore e autore televisivo tra i più poliedrici del panorama italiano, accompagnato da un ospite speciale: Pierfrancesco Diliberto in arte Pif, già protagonista dell’omonimo film diretto da Daniele Luchetti.

Un monologo con il quale si dà importanza e valore a quei momenti felici ed infelici dell’esistenza quotidiana sui quali non abbiamo il tempo o la pazienza di soffermarci, un “catalogo” di eventi trascurabili ma profondamente comuni a tutti noi, che fanno sempre dire a chi sta in platea: “È vero, è successo anche a me!”.