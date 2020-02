Mojotic Festival: DIIV e King Gizzard & The Lizard Wizard a Sestri Levante

Iniziano a delinearsi i primi appuntamenti del Mojotic Festival 2020, la festa della musica indipendente internazionale ideata e organizzata dall'associazione culturale Mojotic, e che ogni anno si svolge nella splendida cornice di Sestri Levante.

Sono due gli appuntamenti già confermati per quest'estate:

Giovedì 23 luglio 2020

King Gizzard & The Lizard Wizard a Sestri Levante

Parco Mandela

Giovanissimi talenti australiani sono una delle formazioni più audaci e imprevedibili in circolazione, con 15 album pubblicati in 7 anni e un sound che fonde garage, freak folk, prog, surf, jazz fusion e heavy metal.

Mercoledì 5 agosto 2020

DIIV

Teatro Arena Conchiglia

Formati nel 2011 a Brooklyn, hanno all’attivo tre dischi che sono una rapsodia tra wave e shoegaze. Con Deceiver del 2019 costruiscono una colonna sonora di resurrezione sostenuta da chitarre robuste e tese linee vocali.