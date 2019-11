Moanin' the music of the great jazz messengers

Nel 1955 Art Blakey fonda con Horace Silver i Jazz Messengers, un gruppo che è stato scuola per molti giovani musicisti di ogni epoca e con cui collaborarono, come solisti o integrati nella formazione, molti tra i musicisti più importanti del periodo (come Wayne Shorter, Kenny Dorham, Benny Golson, Thelonious Monk, Keith Jarrett, Johnny Griffin, Lou Donaldson, Clifford Brown, Lee Morgan, Cedar Walton, Branford Marsalis e Wynton Marsalis).

Blakey decide di portare avanti il gruppo da solo dopo l'abbandono di Horace Silver, con la denominazione Art Blakey and the Jazz Messengers, continuando a suonare in tutto il mondo fino ai tardi anni ottanta.

Moanin’ (Blue Note, 1958) è probabilmente l’album più popolare del batterista statunitense.

Questa sera verranno suonati brani tratti dal repertorio di Art Blakey e dei suoi Jazz Messengers.

