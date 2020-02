Mister Jackpot al Teatro dell'Ortica

Il fascino proibito del gioco d’azzardo svelato da Mister Jackpot, un complice del demone del gioco.

Mister Jackpot è un vincente: soldi, donne, auto di lusso. Un personaggio accattivante che riesce ad attrarre le persone con carisma e grande senso dello humor. Dietro questa patina dorata si nasconde una terribile dipendenza scatenata da un demone con il quale ha stretto un patto diabolico.

Una esplorazione emotiva del vizio del gioco. Un viaggio nell’eccitazione perversa che provoca in ognuno di noi. Per guardare con occhi diversi un fenomeno sempre più in crescita.

Biglietto intero 10 euro, ridotto 8 euro, 6 euro per tutti i corsisti del Teatro dell'Ortica.