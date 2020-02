"Miss Marple, giochi di prestigio" con Maria Amelia Monti al Politeama

Il 3 e 4 marzo 2020 Maria Amelia Monti, volto noto della tv italiana, porta in scena al Politeama Genovese "Miss Marple, giochi di prestigio" di Agatha Christie.

La famosissima detective sale per la prima volta su un palcoscenico in Italia, e lo fa con la simpatia di Maria Amelia Monti. Adattando il romanzo, Edoardo Erba riesce a creare una commedia contemporanea, senza intaccare l’inconfondibile spirito dell’iconica autrice. Suspance, humor e colpi di scena caratterizzano questo giallo ambientato in una villa vittoriana tetra e nebbiosa in cui Miss Marple, con il suo ingegno, svelerà l’inganno che si cela dietro a due omicidi all’apparenza perfetti. Le scene, le luci, i costumi e le musiche concorrono a costruire un thriller cupo e carico di tensione, continuamente alleggerito dall’intelligente e irresistibile ironia di Maria Amelia Monti.

Da abile conoscitrice della natura umana, la Christie ha saputo sfruttare, come nessun altro, la sottile seduzione che l’uomo avverte nei confronti del suo aspetto più letale, e se ne è servita per costruire trame che rimangono tutt’oggi capolavori. Bisogna veramente essere dei grandi prestigiatori per raccontare i Gialli, e dove, se non a teatro – il luogo della dissimulazione per eccellenza – può riuscire il trucco più rischioso di tutti?

Pierpaolo Sepe