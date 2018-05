Miss Liceo, al Sys si elegge la più bella delle scuole genovesi

Non solo bellezza, ma anche divertimento e ironia. Miss Liceo arriva alla dodicesima edizione martedì 12 giugno (dalle 20.30) e, anche nell’edizione 2018, va in scena durante la Festa delle Scuole “Under the Moonlight” al Sys di lungomare Lombardo.

Un successo che dura da 12 anni

Un’occasione per divertirsi, fare amicizia e dimenticare l’anno scolastico appena terminato: «Miss Liceo è un concorso molto “easy” – spiegano gli organizzatori Martina Scibilia e Alberto Noja – lontano da volgarità e competizione: proprio per questo è amata e seguita da dodici anni anche dai genitori delle ragazze. Dal 2007 il concorso è cresciuto esponenzialmente, senza mai dimenticare la spensieratezza di un periodo come la fine della scuola. Alla perfezione preferiamo il sorriso». Tante le novità, altrettante le certezze, come le due sfide in passerella: una più classica in abiti eleganti e una più casual, in jeans e maglietta. Durante la prova “casual”, le quattordici partecipanti indosseranno una t-shirt di “Golden Duck”, progetto di «quattro ragazzi – raccontano i titolari – con una passione in comune: quella di creare e mettersi in gioco. Attitudine che condividiamo con il concorso e con gli organizzatori, che da anni portano a Genova novità e cambiamento». Ospite d’eccezione della serata è l’attrice, modella e blogger Francesca Colombo. «È un grande onore per me – afferma Colombo – partecipare, perché mi ricorda quando tutto è iniziato. I sogni si possono avverare anche senza scendere a compromessi: è sufficiente amarsi e crederci, sempre».

I premi in palio

La ragazza che sarà eletta Miss Liceo 2018 riceverà in premio la possibilità di essere “Fotomodella per un giorno”, mentre la seconda classificata sarà “Miss Golden Duck”, e diventerà testimonial del progetto. Altra novità dell’edizione 2018 è il Premio “Attrice per un giorno”, conferito alla terza classificata. Tutte le Miss riceveranno un premio di partecipazione, che sarà reso noto durante la serata. Come ogni edizione, alla giuria tradizionale (che resterà anonima fino alla sera dell’evento e che sarà presieduta da Miss Liceo 2017, Alice Buongiorno) ne sarà affiancata una “popolare”, in cui chiunque potrà votare la miss preferita attraverso il profilo Instagram di Gold Young.

Chi sono le sfidanti

A sfidarsi sulla passerella del Sys saranno quattordici ragazze, tra i 14 e i 19 anni, selezionate tra diversi licei genovesi. Tra di loro Alessia Campazzo (18 anni, Scuola Germanica), Valentina Solarino (16 anni, Liceo Linguistico Piero Gobetti), Melissa Meli-Gamberoni (17 anni, Liceo Linguistico Eugenio Montale), Lucrezia Gerelli (15 anni, Liceo delle Scienze Umane Sandro Pertini) e Sara Guzzardi (16 anni, Istituto Nautico San Giorgio) condividono un’unica, grande passione: quella per il canto. C’è chi sogna una carriera da medico, come Cloe Josefsen (15 anni, Liceo Classico Cristoforo Colombo) e Lucia Olivieri (15 anni, Liceo Artistico Klee Barabino), chi nel mondo della moda come Penelope Baldazzi (15 anni, Liceo Linguistico Eugenio Montale) o in quello del design, come Chiara Ruffino (16 anni, Liceo Artistico Klee Barabino). Daiana Elefanti (15 anni, Istituto Nautico San Giorgio) vorrebbe viaggiare come lavoro, magari come meccanico navale; a Martina Marino (17 anni, Liceo Emiliani) piacerebbe diventare veterinaria; Ginevra Bianchi (17 anni, Scuola Germanica) a una carriera da magistrato sembra preferire quella militare; mentre Elena Ruffino (15 anni, Liceo Linguistico Eugenio Montale) e Chiara Mantero (16 anni, Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci) vorrebbero proseguire gli studi, rispettivamente in giurisprudenza e in ingegneria.

La Festa delle Scuole

La serata inizia alle 20.30, con un’apericena. Alle 22 si comincia con le sfilate per Miss Liceo 2018, a cui segue la premiazione. La festa delle scuole “Under the Moonlight” prende il via alle 23.30 con dj Anthony Spadafora e vocalist Roberto Mantelli. Special Guest Scuola Zoo. Considerando il target della serata, non saranno servite bevande alcoliche. La serata, organizzata da Gold Young, è realizzata in collaborazione con Golden Duck, Hamburgeria Nazionale Il Masetto, Pizzeria Ristorante Kiss Me, Le Pizze di Marcello, Panificio Campo di Grano, Caffè Vittoria e Derry Pub.