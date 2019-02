"Il mio intruso: lettere ad un cancro", lo spettacolo teatrale per la Giornata Mondiale della Lotta Contro il Cancro

Sabato 9 febbraio ore 21,00 presso il Teatro San Giovanni Battista, andrà in scena "Il mio intruso - Lettere ad un cancro", una rappresentazione teatrale che "Sulle ali della fantasia" effettua nell'ambito della Rassegna Teatrosocial UILT Liguria, in coincidenza con la celebrazione della Giornata Mondiale della Lotta Contro il Cancro.

In collaborazione e a diretto vantaggio di ANVOLT (Associazione nazionale volontari lotta contro i tumori), che si occupa a livello nazionale, di assistenza domiciliare, ospedaliera, accompagnamenti per visite oncologiche e terapie, informazione e prevenzione.

Presso l'ambulatorio presente in sede si effettuano visite senologiche,ginecologiche,pap-test ed eventuali ecografie transvaginali e visite dermatologiche per il controllo dei nei. "Sulle ali della fantasia", che quest'anno compie vent'anni di attività, in questo spettacolo, mette in scena una serie di situazioni e di stati d'animo, che una persona può trovarsi a vivere, e, con le giuste reazioni, può superare.

Un messaggio di speranza infinito, per vincere una guerra contro l'Intruso... e sopravvivergli.

Info e prenotazioni al 346.37.73.017

