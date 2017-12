Epifania con la Milonga trasgressiva

Una serata di tanghi diversi per festeggiare l'Epifania al Centro Buenos Aires con la Milonga trasgressiva.

Trasgressiva perché in questa serata saranno musicalizzate orchestre che normalmente vengono messe pochissimo o non vengono messe affatto e non esattamente di tango, in particolare moderne.

Appuntamento dalle ore 21.30 alle 01.30 al Centro Buenos Aires con tj Tino Iacovino.

Il costo sarà di 10 euro con consumazioni e snack compresi

Ingresso riservato ai soci Centro Buenos Aires - Acsi Fai Tango/ Uisp (obbligatorio il tesseramento 2017).

Info per la serata: Tino 3403839372