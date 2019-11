'Milonga felina': per la prima volta a Genova la maratona di tango per i gatti senza famiglia

Sabato 30 novembre dalle 17:00 alle 24:00, presso il Salone di rappresentanza del Circolo Unificato dell’esercito (Via San Vincenzo nr.68 Genova) per la prima volta a Genova, si terrà una Milonga solidale dedicata ai nostri amici felini.

Sette ore ininterrotte di Milonga tradizionale durante le quali si avrà l’opportunità di conoscere ed apprezzare la magia del tango con due generosi ed apprezzati musicalizador TDJ Ignazio D’Arpa e TDJ Tino Giuseppe Iacovino.

Dalle ore 17:00, in contemporanea, nella sala conferenze si terranno il seminario del Dott. Marco Colombo Veterinario "4 chiacchere feline" una chiaccherata tra amici sul mondo-gatto e un 'incontro con le operatrici dell' associazione Archipet per far conoscere l'importanza e i benefici della "Pet Therapy".

Una imperdibile giornata tra musica, ballo e beneficenza da trascorrere tutti insieme per sostenere e aiutare l'associazione I Gatti del Nettuno.

L’ evento è organizzato da

- I Gatti del Nettuno

- Lutango

- Cuore Solidale

- Con il patrocinio ANMB

Ingresso è ad offerta libera e per coloro che lasceranno una donazione ci sarà in omaggio il calendario dei gatti 2020.

Inoltre, sabato 23 alle ore 17:00 si inaugurerà la mostra fotografica permanente della giovane fotografa Caterina Florenzano che ha realizzato le foto del calendario, che saranno in mostra fino al 30 novembre.