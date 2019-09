Millevele: centinaia di barche in mare per la tradizionale veleggiata

La Millevele 2019 si disputerà, come ormai tradizione, durante il 59esimo Salone Nautico Internazionale, precisamente sabato 21 settembre 2019.

E dunque barche in mare, Crew Party al Club per i partecipanti la sera stessa e premiazione domenica 22 al Teatro del Mare del Salone Nautico. La 32ma edizione della Millevele sarà abbinata all’interno degli eventi concomitanti del Salone Nautico Internazionale, rendendola così una festa nella festa, con centinaia di vele che durante l’ultimo weekend del Salone, coloreranno il mare di fronte alla città. La Millevele si pone dunque come un evento sportivo mirato a promuovere l’immagine della città, grazie anche alla sinergia con Ucina e I Saloni Nautici a fornire il necessario supporto a iniziative di tale portata. La manifestazione ha il patrocinio anche di Regione Liguria e Comune di Genova.

Da un punto di vista tecnico viene confermata la formula dei percorsi differenziati, per lunghezza di imbarcazioni, con partenza alle ore 11 nello specchio acqueo antistante il Lido d’Albaro e gli arrivi previsti con parata finale sul lungomare da Boccadasse alla Foce. Uno spettacolo di centinaia di barche sempre affascinante per partecipanti in mare e spettatori a terra.

Main Partner della manifestazione quest’anno si conferma Iren Luce Gas e Servizi, mentre Slam sarà Technical Partner per la fornitura delle ambitissime magliette. Tra le novità di quest’anno, l’ingresso di Banca Patrimoni Sella & C., tra gli sponsor della veleggiata. Tre primarie aziende nei rispettivi settori, sempre pronte a dare il proprio supporto ad eventi che coinvolgono non solo questo meraviglioso sport, ma soprattutto alle iniziative che promuovono la Città di Genova.

Avviso di veleggiata e modulo iscrizioni online qui:

https://www.yachtclubitaliano.it/it/news-161/millevele.html