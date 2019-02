"Mille e più farfalle": la presentazione del libro all'UDI

Venerdì 8 febbraio presso l'UDI Genova in via Cairoli verrà presentato "Mille e più farfalle" di Deborah Riccelli. L'appuntamento è alle 17.

L'autrice dialogherà con Antonella Giavino e il gruppo biblioteca.

Deborah Riccelli in "Mille e più farfalle" (Erga) proprone racconti Il cui fine è raccontare quattro brevi vite, come quelle delle farfalle, per permettere - tramite Unicef di cui il testo promuove ideali ed intenti - ad altre giovani vite di spiccare il volo. Visto che l’intento formativo è anche quello di suscitare nel lettore interrogativi e domande, ogni racconto ha una postfazione scritta da noti psicologi professionisti.