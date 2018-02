"Milite ignoto quindicidiciotto" al Teatro Duse

Giovedì 15 alle e venerdì 16 febbraio 2018 (giovedì ore 19.30, venerdì ore 21) arriva al Duse "Milite ignoto quindicidiciotto", uno spettacolo che è una babele di dialetti, piccole storie che raccontano uno dei sanguinosi conflitti della storia moderna: la pièce conferma il talento creativo e interpretativo di Mario Perrotta.

E in effetti Perrotta è proprio definita come una delle voci più originali e impegnate della nuova scena. Tra le numerose creazioni, nel suo percorso ha raccontato l’epopea dei migranti italiani; ha reso un ampio omaggio al genio del pittore Ligabue; ha realizzato un articolatissimo progetto scenico e sociale, titolato Versoterra– a chi viene dal mare, sulle tracce della migrazione in Puglia, coinvolgendo oltre novanta tra artisti, attori, musicisti, danzatori e tecnici.

In occasione del centenario del primo conflitto bellico, con immediatezza e aguzza consapevolezza, Perrotta ha dato voce e corpo alle migliaia di soldati bloccati nel fango e nella miseria delle trincee italiane.