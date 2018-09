That's alright mama: Miki & The Red Rockets

La band propone un repertorio che comprende un po’ tutti i grandi protagonisti del R’N’R americano dei mitici anni '50, da Elvis, Jerry Lee Lewis, Eddie Cochran, Jhonny Burnette a Gene Vincent Chuck Berry e Little Richard. Non mancano le suggestioni più hillybilly, e western di Johnny Cash e qualche mirata digressione nel blues afroamericano. La band, grazie all’evocativa e versatile voce di Michela Loprevite, non manca d’omaggiare anche artisti più moderni, della scena Rockabilly, come la vocalist Irlandese, Imelda May o gli Stray Cats, permettendo alla band di spaziare tra i vari autori ed interpreti con grande disinvoltura, coniugando rigore stilistico con personalità e suono originale.

Francesco Rebora giovane talento tra i più promettenti della scena Blues e rock ligure, grazie ad un’attenta scelta dei suoni, caratterizza il sound riportando l’ascoltatore alle atmosfere sonore dei fifties. Completano la line up della band Alberto Malnati, contrabbassista di estrazione jazzistica (ha collaborato con grandi jazzisti americani e con lo chansonnier Giorgio Conte) e Giovanni Dall’Asen, solido drummer della scena rock genovese.

Michela Loprevite - Voce

Francesco Rebora - Chitarra, Voce

Alberto Malnati - Contrabbasso

Giovanni Dall’Asen – Batteria

Gallery