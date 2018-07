Il Miglio Blu di Portofino arriva alla sesta edizione

Domenica 26 agosto è una data che gli amanti dello sport possono segnarsi sul calendario, con la sesta edizione del Miglio Blu nell'Area Marina Protetta Portofino con Cressi Swim.

Si tratta di una gara di nuoto amatoriale per agonisti e amatori di tutte le età che vi permette di nuotare in totale sicurezza in uno dei luoghi più belli d'Italia.

Il suggestivo percorso di gara ha inizio dalla spiaggia di Niasca (Baia di Paraggi, Portofino) e arriva a Punta Pedale Beach (Santa Margherita Ligure). Il ritrovo è a partire dalle ore 11.30 fino alle 14.30 sulla spiaggia di Punta Pedale Beach - Lungomare Raffaele Rossetti a Santa Margherita Ligure. I partecipanti dovranno raggiungere poi autonomamente il punto di partenza sulla spiaggia di Niasca (Baia di Paraggi).

L'evento ha in programma anche una gara più semplice per bambini dai 6 ai 13 anni: 200mt con partenza e arrivo sulla spiaggia di Punta Pedale Beach e tantissimi premi "acquatici" in palio.

Il sesto Miglio Blu di Portofino è realizzato in collaborazione con Punta Pedale Beach e la Federazione Italiana Cronometristi. La manifestazione ha il patrocinio dell’Area Marina Protetta Portofino, del Parco di Portofino e dell’Endas Liguria.

Iscrizioni

Costo iscrizione: 20 euro. Il costo non comprende la caparra per la cauzione del chip previsto per tutti i partecipanti alla gara del miglio. La caparra di 10 euro verrà ritirata in loco il giorno dell’evento alla consegna del chip e restituita a fine gara, qualora non ci fossero danni e/o perdite.

Programma dell'evento

- h. 11.30 - 14.30: iscrizioni + ritiro pacco gara presso la spiaggia di Punta Pedale

- h. 14.30 - 15.30: punzonatura e consegna chip con FICR presso la spiaggia di Punta Pedale

- h. 15.30: 200 mt – Gara amatoriale riservata ai minori di 14 anni presso la spiaggia di Punta Pedale

- h. 16.30: partenze scaglionate Miglio dalla spiaggia di Niasca

- h. 18.30: Premiazione e rinfresco sulla spiaggia di Punta Pedale