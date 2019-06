MiGames 2019: torna al Porto Antico il più grande torneo multi sportivo d'Italia

Sono ripartiti da Milano in Piazza Castello, i MiGames 2019 che nell’edizione del 2018 hanno visto la partecipazione di 6.500 atleti e 1.200 squadre. Dal 3 al 7 luglio 2019 i giochi saranno al Porto Antico che ospiterà campi sportivi ma anche musica, zone relax, e tanto altro.

L’obiettivo di quest’anno per il più importante tour multisport del nostro Paese (basket 3 contro 3, calcio 5 contro 5, beach volley 4 contro 4 e pallanuoto) è duplice: consolidare e perfezionare gli appuntamenti già esistenti e avviare, nel quadriennio 2020-2024, l’esportazione del format in altri Paesi europei.

Piani ambiziosi, ma in linea con quanto ottenuto nei cinque anni precedenti che hanno visto la manifestazione assumere una dimensione nazionale. In questo progetto rientra la decisione di modificare oltre il 50% delle location utilizzate lo scorso anno, per spostare la sede delle gare in aree ancor più centrali e con un grande potenziale di affluenza. Milano, che aprirà le danze dell’edizione 2019, dopo tre anni lascerà Piazza Città di Lombardia (vicino alla Stazione Centrale) per trasferirsi nella splendida cornice di Piazza Castello. I MiGames di Torino passeranno da Piazza Arbarello al Parco del Valentino, e quelli di Roma dal Foro Italico al Circo Massimo. Cambio di sede anche per Napoli: dalla Rotonda Diaz e Lungomare Caracciolo, luogo della movida, a Piazza Dante, cuore della città partenopea. Il tour si completerà con le tappe di Genova, Lignano, Santa Margherita e con le finali di Umago, in Croazia, in programma per il 6-8 settembre.

Genova si confermerà sicuramente città chiave per il tour 2019 dopo il grande successo delle prime 3 edizioni decide di confermarsi nell’incredibile location del Porto Antico.

Dal 3 al 7 luglio 2019 infatti il Porto Antico sarà vestito di tutto punto, ospitando non solo i campi da Beach Volley, Calcetto 5vs5 e Basket 3vs3, ma anche tanta musica, zone relax e ristoro e nuovissime aree dove provare i nuovi Nintendo Switch e scoprire la shoes test experience di Adidas.

L’obiettivo di Mi Games è quello di portare in campo più persone possibile, dall amatoriale al semiprofessionista, parola d’ordine: divertirsi.

A supporto di questo ambizioso progetto è nato nel 2019 un TeamMiGames rappresentato da celeberrimi personaggi del mondo dello sport tra cui Cecilia Zandalasini (Fenerbahçe Spor Kulübü), Andrea Cinciarini e Amedeo Della Valle (Olimpia Milano), Giulia Rulli (campionessa del mondo 3x3), Martina Kacerik e Giuditta Nicolodi (Nazionale Italiana) per quanto riguarda la pallacanestro. Valentina Giacinti, Nora Heroum e Mia Bellucci (Milan femminile), Lisa Boattin (Juventus Women) per il calcio. Marta Menegatti, Paolo Nicolai, Adrian Carambula, Michela Lantignotti per il beach volley, con l’obbiettivo di supportare l’intero movimento.

Ma Migames non si ferma qui: oltre allo sport c’è di più, ed è per questo che MiGames si impegna anche nella Corporate Social Responsibility: per il quinto anno consecutivo, Okapia Onlus e Mi Games porteranno il format in Rwanda e, per la prima volta quest’anno, anche in Congo.

Per quanto riguarda infine il capitolo sponsor e partner dei MiGames, l’edizione 2019 ha visto la conferma dei patrocini a livello nazionale, regionale e comunale, del CONI Italia e delle federazioni sportive, mentre il marchio adidas rinnoverà il proprio impegno e sarà il fornitore ufficiale della manifestazione. I partner «diamond» saranno San Carlo e Nintendo. I partner platinum Centro Style/Airport e NoleggioCampi.it; i partner gold Gatorade, Acqua Dynamo e Bioclin. Infine, official baller di pallacanestro e beach volley sarà Wilson Sporting Goods.Una grande novità arriva dal fronte Media Partner: Romanzo Calcistico, L’Umiltà di Chiamarsi Minors, Overtime – Storie a spicchi, Basket dalla Media saranno presenti durante il tour, per integrare l’esperienza di gioco con il suo racconto.