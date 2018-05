Michael Frank, il giornalista che aveva descritto Genova sul New York Times, presenta il suo romanzo al Ducale

Mercoledì 6 giugno 2018 alle ore 17,45 presso il Salone del Minor Consiglio di Palazzo Ducale Michael Frank, giornalista del New York Times, presenta il suo primo romanzo pubblicato in Italia da Einaudi.

Frank è salito agli onori della cronaca, a Genova, quando nel 2017 ha pubblicato sul famoso quotidiano statunitense l'articolo «Non è Roma o Firenze, questo è il suo fascino» dedicato proprio alla Superba.

Il libro del giornalista descrive il viaggio nel cuore della sua famiglia alla Tenembaum: cresciuto negli anni '70 a Laurel Canyon, quartiere di Los Angeles abitato da artisti, Michael è il nipote prediletto di una coppia di sceneggiatori impegnati di Hollywood. Gli zii erano personalità mondane, colte, ricche e senza figli, che per anni hanno cercato di "prendere in prestito" il giovane Michael. Il romanzo cattura il fascino magnetico di zia Harriet ma anche il suo comportamento sempre più dispotico ed esagerato; amato dal grande romanziere americano Jonathan Franzen, è uno dei migliori libri del 2017 per il Telegraph e Il New Statesman, "profondo e splendidamente luminoso " secondo il New York Times.

Dopo la conversazione con Nando Fasce, Michael firma le copie e brinda con i presenti.