Mia Nken Favor e The Tresasurers Band al Crazy Bull

Sabato 21 aprile 2018, al Crazy Bull a Genova Sampierdarena (via E. Degola 4 R), a partire dalle 21 è in programma la serata con Mia Nken Favor, inteprete afroamericana, accompagnata dalla The Treasurers Band. La cantante, dal cuore blues, spazierà tra soul, funky e rock, in un viaggio guidato dalla sua voce versatile e calda.



Ingresso 12 euro con consumazione.