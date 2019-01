"La mia casa è dove sono" al Modena

Ispirato al libro di Igiaba Scego e interpretato da un cast giovane e multietnico, lo spettacolo "La mia casa è dove sono" di Emilia Marasco e Carla Peirolero parla delle piccole, e grandi, cose capaci di farci sentire a casa. In scena dal 30 gennaio al 3 febbraio al Teatro Modena (sala Mercato).

Il tema della casa e dello spaesamento è comune non solo a molti giovani migranti che arrivano o nascono in Italia da genitori di origine straniera, ma anche ai molti giovani italiani sempre più costretti a emigrare per studio o lavoro. Lo spettacolo racconta in prosa, musica e danza tanti modi di sentirsi a casa: il cibo, la musica, il ricordo, il corpo, la città, le amicizie, il lavoro. Quadri scenici incorniciati da grandi proiezioni che costituiscono la sola scenografia, e che culminano in un gran finale in cui tutta la Compagnia – composta da interpreti di origine ecuadoriana, ucraina, peruviana, nigeriana, albanese – esegue canti di varie tradizioni.

I giovani migranti che affiancano in scena gli attori professionisti hanno partecipato a laboratori intensivi di scrittura teatrale e recitazione. Questo ha permesso di creare un copione cucito su di loro, intrecciando testimonianze e storie di vita personale al romanzo di Igiaba Scego, a cui ci si è ispirati. E alla fine dello spettacolo anche gli spettatori sono chiamati a raccontare in un breve scritto la propria idea di casa.

Scrive Carla Peirolero nelle note di regia: «Se il teatro è cura, e io ci credo, tanto più può rappresentare una risorsa per costruire relazioni, per far sì che non ci sia un noi e gli altri, ma tanti noi. Un sogno? Ma cosa sarebbe la vita senza sogni? Guardarsi negli occhi, sentirsi partecipi di un processo creativo, comunicare e coinvolgere il pubblico intorno a un tema che appartiene a tutti noi: è questo il motivo forte che ci ha spinto a riprendere lo spettacolo dopo il successo ottenuto al Castello D’Albertis a luglio 2017».

I matinée programmati nelle date di mercoledì 30 gennaio, 31 gennaio e 1 febbraio sono organizzati dall’Associazione Culturale Chance Eventi – Suq Genova. Per info: 010 5702715 – 329 2054579.