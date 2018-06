Mi Games: al Porto Antico l'evento multisport più grande d'Italia

Tornano dal 4 all'8 luglio 2018, al Porto Antico, i Mi Games, l'evento multisport più grande d'Italia, con lo slogan "Live the city, live the sport" (ama la città, ama lo sport).

In cosa consiste la manifestazione

L'appuntamento è in piazzale Mandraccio, e il format del torneo, ormai consolidato negli anni, è basato su partite brevi che impegnano le varie squadre un solo giorno alla settimana Nella giornata di chiusura di ogni tappa, le migliori classificate si contendono la vittoria finale.

Gli sport da praticare sono basket 3x3, calcio 5vs5 e beach volley 4vs4. Ma c'è anche molto altro: calcio balilla, ping pong, e calcio tennis.

Possono partecipare tutti i ragazzi e le ragazze dai 16 anni in su.

Il Pacchetto Atleta

"Live the city, live the sport" è lo slogan di Mi Games che cerca di spiegare come sia possibile fare sport e allo stesso tempo scoprire le più belle città d’Italia. A questo scopo è stato ideato il Pacchetto Atleta che consente di acquistare un pacchetto soggiorno che prevede una notte in hotel, una prima colazione, una cena, il kit gara e l’iscrizione al torneo.

Sport e solidarietà

Tema importante per la manifestazione è quello della solidarietà: anche quest’anno prosegue il sostegno del progetto alimentare a favore dei bambini colombiani in età scolare in collaborazione con Italia por Colombia, la fondazione benefica dell’ex calciatore Ivan Ramiro Cordoba.

Inoltre, attraverso il gemellaggio con la Okapia Onlus, i Mi Games per il quarto anno consecutivo si svolgeranno anche in Rwanda, nel distretto di Rulindo, consentendo a quattrocento bambini, di età compresa tra i sei e i dodici anni, di trascorrere tre giornate all’insegna dello sport e dello stare insieme.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni visitare il sito www.migames.it.