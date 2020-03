Mezza Maratona di Genova 2020: tutte le novità, sulla medaglia la figura del nuovo ponte

La Mezza Maratona di Genova è l'appuntamento sportivo più atteso dai runner genovesi (e non solo): l'evento torna per la sedicesima edizione domenica 19 aprile 2020.

Insieme alla Mezza di 21,097 chilometri, tornano anche la CorriGenova, corsa più "soft" di 10 chilometri, e la Family Run di 4 chilometri, per chi vuole misurarsi con un impegno sportivo improntato quasi esclusivamente al divertimento, portando dietro anche i bambini e gli amici a quattro zampe.

Si parte alle 9 da Caricamento con la Mezza Maratona, per poi proseguire alle 9,45 in piazza De Ferrari con la CorriGenova, e alle 10 sempre da piazza De Ferrari con la Family Run.

Anche quest’anno l’evento è organizzato dall’associazione sportiva Dilettantistica Podistica Peralto Genova.

Le novità 2020

Una delle novità è che la CorriGenova è stata "accorciata" da 13 a 10 chilometri, per trasformare la gara in una sfida su distanza più classica.

Inoltre, CorriGenova e Family Run partiranno non più da Caricamento ma da De Ferrari, un modo per unire le due corse agli eventi collaterali del Village, che verrà allestito in piazza.

La medaglia, inoltre, avrà l'immagine del nuovo ponte sul Polcevera che sta rinascendo dal progetto di Renzo Piano, una scelta dettata dal desiderio di mostrare al mondo che Genova ha finalmente elaborato il lutto della tragedia, trasformando la memoria in opportunità di riscatto.

Quota di iscrizione

La quota di iscrizione parte da 26 euro per la Mezza, 15 euro per la CorriGenova e 8 euro per la FamilyRun

Per iscrizioni ed ulteriori informazioni: www.lamezzadigenova.it