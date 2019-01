La mareggiata non ferma la Mezza Maratona Internazionale delle Due Perle

Un nuovo percorso renderà ancora più bella e affascinante la 14esima edizione della Mezza Maratona delle Due Perle, in programma domenica 3 febbraio a Santa Margherita Ligure.

La terribile mareggiata dello scorso 29 ottobre ha eroso e fatto crollare la splendida carrozzabile che collegava Santa a Portofino, le "due perle” toccate dalla corsa, ma non ha spento la voglia degli organizzatori di riprendersi e di organizzare una delle mezze maratone considerata tra le più belle del mondo.

Nicola Fenelli, manager della corsa, insieme con l’Amministrazione Comunale di Santa Margherita Ligure, fin dai terribili giorni immediatamente seguenti la catastrofe ambientale, hanno manifestato la volontà di organizzare la gara.

E dunque, la data fissata è domenica 3 febbraio: dal punto di vista strettamente agonistico, nell’albo d’oro della gara spiccano nomi come Ruggero Pertile, Emma Quaglia, Daniele Meucci, Stefano La Rosa, Valeria Straneo, Eyob Faniel, Ornella Ferrara. Un po' per solidarietà, un po' perché la gara è ritenuta davvero molto bella, continuano ad arrivare adesioni anche per l'edizione 2019: sicuri protagonisti, due campioni mondiali di maratona come gli spagnoli Martin Fiz e Abel Anton, affezionati alla corsa, e il più volte campione mondiale di cento chilometri Giorgio Calcaterra.