La Mezza di Chiavari si corre al tramonto

Tre giri di un percorso veloce, dove è possibile andare alla ricerca del proprio primato personale: questo è il programma della Mezza Maratona di Chiavari, che il prossimo sabato 22 giugno vivrà la sua quinta edizione. Il tracciato di gara è infatti estremamente semplice, disegnato fra il lungomare, lungo Entella e il centro storico, prevedendo due linee parallele con lunghi rettilinei e curve morbide che consentono di tenere il ritmo, salvo due curve a 90°. La principale asperità del tracciato è un cavalcavia di 50 metri, che però naturalmente abbina alla salita anche la discesa, influendo quindi molto relativamente sulla prestazione. Un tracciato che i partecipanti alla mezza dovranno coprire per tre volte, ma sono previste anche la stracittadina su un solo giro, la staffetta e la classica Family Run.

La storia della mezza dice che ogni anno ci sono stati vincitori diversi. I primati della gara appartengono ai kenyani Daniel Kipkirui Ngeno in 1h07’08” e Esther Mukuru Wanjiku in 1h19’17”, entrambi stabiliti nel 2016, mentre lo scorso anno vinsero Carlo Pogliani in 1h10’42” e Maria Luisa Marchese in 1h30’11”. Al via sono attesi oltre 500 corridori e considerando il ritmo con cui le iscrizioni stanno arrivando alla società organizzatrice, è un limite che potrebbe presto essere superato.

La collocazione della gara al tramonto, con lo start fissato per le ore 20:00 in Corso Valparaiso, con arrivo in Piazza Gagliardo sede dei principali servizi postgara. A seguire scatterà la stracittadina. La collocazione della gara all’imbrunire darà come sempre colori e un fascino molto particolare all’evento: gli organizzatori, per alleviare il caldo, hanno pensato anche a posizionare lungo il tracciato almeno due postazioni con nebulizzatori d’acqua in grado di rinfrescare i partecipanti. Le iscrizioni sono ancora aperte al costo di 30 euro e si potrà aderire alla manifestazione fino al giorno stesso della gara, quando il prezzo salirà a 35 euro. Per le staffette il costo è di 45 euro, per la 7 km di 14 euro.