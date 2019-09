Half Marathon e Kids Run ad Arenzano

Si torna a correre ad Arenzano in occasione della Half Marathon e della Kids Run nel venerdì che apre il weekend della Mare e Monti.

L'appuntamento è nel tardo pomeriggio di venerdì 6 settembre. Oltre alla tradizionale mezza maratona di 21,097 km per adulti, anche i bambini dai 6 ai 12 anni potranno divertirsi con la Kids Run di 1000 metri.

La partenza degli adulti è fissata alle 18,30 in piazza Mazzini, con giro di boa davanti ai bagni Nautilus di Varazze. L'arrivo è nuovamente ad Arenzano, in piazza Calasetta. Previsti spugnaggi e rifornimenti d'acqua lungo il percorso. Per quanto riguarda i bimbi, partiranno alle 18,45 da piazza Calasetta, con giro di boa al Molo di Ponente.

La Half Marathon di Arenzano è una corsa FIDAL in ambiente naturale. Il tracciato s'inoltra lungo la pista ciclabile di lungomare De Andrè, attraversa il litorale di Cogoleto e percorre lungomare Europa fino al Nautilus di Varazze, dove il giro di boa prevede il rientro ad Arenzano. Il paesaggio è tra i piu' suggestivi: si corre a un passo dalle scogliere, in una vegetazione dai tratti tipicamente mediterranei.