Mezza Maratona di Genova: l'appuntamento del 2018

Il 15 aprile 2018 è una data che gli appassionati di sport devono segnarsi: si terrà infatti la Mezza Maratona di Genova, con tre gare di diverse lunghezze e difficoltà.

La Mezza di Genova

C'è la Mezza di Genova, la gara vera e propria da cui prende il nome l'intera manifestazione, di 21,097 km.

Si parte alle 9,30 dal Porto Antico (che è anche l'arrivo), e in un tempo massimo di tre ore bisognerà percorrere i principali luoghi di interesse della città. L'Acquario di Genova, piazza De Ferrari, il borgo marinaro di Boccadasse, via XX Settembre e la Sopraelevata, che per un giorno sarà riservata solo ai podisti.

CorriGenova

Il percorso della CorriGenova è di 13 km, e la gara parte alle 9,45 dal Porto Antico. Si raggiunge la zona di Principe, poi Boccadasse, e si torna al Porto Antico

Family Run

Per chi vuole una corsa non competitiva, facile e percorribile da tutti, grandi e piccini, c'è la Family Run con un percorso di 3,5 km nel cuore del centro storico di Genova.

Si parte alle 10 dal Porto Antico, e si arriva al Porto Antico.

Tutte le info su costi e iscrizioni cliccando qui.