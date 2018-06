Mezza Carolina Day: ad Arenzano una giornata per il tipico cocktail rivierasco

Una giornata per il famoso cocktail tipico di Arenzano nato nel 1967: arriva così il primo Mezza Carolina Day in programma per domenica 1 luglio 2018 nella cornice del parco di Villa Figoli.

Non solo cocktail: a disposizione dei partecipanti (l'evento è a ingresso gratuito) una ventina di stand gastronomici allestiti dai commercianti del paese che proporranno street food, specialità alla griglia, fritto di mare e altre specialità sfiziose come il gelato alla Mezza Carolina, e infine musica e cabaret.

E poi, naturalmente, Mezza Carolina per tutti.

Il programma:

Ore 18: musica con dj Daglis

Ore 20: spettacolo comico con i Soggetti Smarriti

Ore 21: spettacolo comico con Andrea Di Marco e il "Movimento estremista Ligure"

Ore 22: concerto rock degli Iron Mais (da X Factor)

L'evento è organizzato dal Comune di Arenzano in collaborazione con Comitato Mare e Monti e i commercianti del paese.

La Mezza Carolina

La "Mezza" arenzanese è stata inventata nel 1967 da Ilio Ricchetti, titolare dell'allora bar Nardin: gli ingredienti sono mezzo bicchiere di vodka, mezza botttiglietta di Schweppes all'arancia, Bitter Campari e mezza fetta d'arancio.

La festa, organizzata per la prima volta quest'anno, verrà celebrata il 1 luglio (e così sarà anche negli anni a venire) in occasione della giornata di Santa Carolina.