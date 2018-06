Metti una sera a Nervi: programma e variazioni linee Amt

Torna l'attesa rassegna estiva "Metti una sera a Nervi", organizzata dal Civ Nervi2005.

Dal 28 giugno e fino al 9 agosto, tutti i giovedì sera dalle 21 alle 24, shopping, musica, danza e spettacoli per tutti i gusti.

Grande inaugurazione giovedì 28 giugno, con Nervi Cosplay, tra costumi dei cosplayers, artisti della Scuola Chiavarese del Fumetto, il caricaturista Enrico Sanna, e ancora gare cosplay con il fotografo Vittorio Bignone a disposizione per i photo shooting della serata.

Il programma

Tanti spettacoli, dai raduni di cosplayers agli sbandieratori, dal ballo in costume a tante altre attività. Ecco il programma giorno per giorno:

28 giugno: Cosplayers

5 luglio: Street Milonga

12 luglio: parata di percussioni

19 luglio: sbandieratori di Lavagna

26 luglio: ballo in costume '800

2 agosto: Street swing

9 agosto: banda di Recco

Variazioni dei percorsi degli autobus

A seguito della chiusura al transito veicolare di alcune vie di Nervi, durante le serate di "Metti una sera a Nervi", le linee 15, 17, 516 e 607, in direzione levante, modificheranno il percorso come indicato:

Linee 15 e 607

I bus, giunti in via Oberdan, transiteranno per via del Commercio e via Pagano dove effettueranno capolinea provvisorio. In partenza dal capolinea provvisorio, i bus percorreranno via Pagano e via Oberdan dove riprenderanno regolare percorso.

Linea 17

I bus, giunti in via Oberdan, transiteranno per la rampa ascendente a via Somma, via Somma, via Aurelia e via Somma dove effettueranno regolare capolinea.

Linea 516

I bus in partenza dal capolinea di via Oberdan, transiteranno per la rampa ascendente a via Somma, via Somma e via Sant’Ilario dove riprenderanno regolare percorso.