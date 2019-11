Post-it in piazza De Ferrari per la Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne

Lunedì 25 novembre è la Giornata Mondiale contro la violenza sulle Donne. Tutti sono invitati a scrivere un post-it per dire "no" alla violenza: appuntamento in piazza De Ferrari.

Per tutta la giornata la fontana sarà circondata da grandi lettere che comporranno la scritta #nessunascusa, sulle quali i cittadini potranno lasciare la loro testimonianza con post-it colorati, da firmare, compilare, o semplicemente vuoti.

Perché - come sottolineano gli organizzatori - non esiste nessuna scusa per chi compie violenza