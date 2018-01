La tradizionale Messa in genovese dell'Epifania

L'associazione A Compagna organizza la Santa Messa con commenti e canti in genovese: l'appuntamento con questa tradizionale cerimonia è sabato 6 gennaio 2018 alle ore 17,30, presso la Parrocchia Nostra Signora di Lourdes e Santa Bernadette in Campi, in via N.S. di Lourdes 4, a Cornigliano.

Poco prima, alle 16, sempre all'interno della stessa chiesa, A Compagna organizza il concerto del Gruppo Corale Unitre diretto da Mariarosa Marotta.

Successivamente, a officiare la Messa sarà Don Roberto Ghiara, parroco di Virgo Potens.