Merenda con le fiabe e... con la Befana

Dai pionieri a Genova di “Cena con delitto interattiva”, che ha fatto divertire e recitare dal 2008 ad oggi migliaia di spettatori, è al debutto per Mentelocale Bar Bistrot , nella stessa sala che negli anni ’50 ospitava il grande teatro de "La borsa di Arlecchino", un nuovo e coinvolgente format di intrattenimento interattivo: "Fai merenda con le fiabe".

I piccoli spettatori insieme ai genitori, verranno guidati a vivere una vera e propria esperienza ludico interattiva, diventando essi stessi parte integrante dello show fiabesco, grazie ad un piccolo e magico ruolo. Saranno poi gli attori in veste di personaggi delle fiabe ad accompagnare i bimbi in un divertentissimo laboratorio di cucina dove, trasformati questa volta in chef, potranno preparare con le loro mani una prelibata merenda e mangiarla ridendo a crepapelle, mentre i genitori assaggeranno la propria.

Divisi in squadre, saranno in ultimo chiamati a scoprire dove si nasconde la segreta ricetta fatata.