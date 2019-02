Merenda con le fiabe a Carnevale ed elezione del "Fotomonello Zena"

Dai pionieri a Genova di “Cena con delitto interattiva”, che ha fatto divertire e recitare dal 2008 ad oggi migliaia di spettatori, proseguono gli appuntamenti per bimbi e genitori a Mentelocale Bar Bistrot, nella stessa sala che negli anni ’50 ospitava il grande teatro de La Borsa di Arlecchino, un nuovo e coinvolgente format di intrattenimento interattivo per bambini dai 3 agli 8 anni: “Fai merenda con le fiabe”.

Lo spettacolo del 3 marzo sarà in chiave carnevalesca tanto che la vicenda di Fata Morgana e Prezzemolina avrà molteplici novità a partire dai travestimenti dei bambini, che interagiranno in base al loro costume di carnevale. Un’altra novità sarà infatti l’ elezione del “fotomonello”di Genova ovvero verrà premiata la mascherina piu’ bella.

Trama: Bambini e genitori verranno guidati a vivere una vera e propria esperienza ludico interattiva, diventando essi stessi parte integrante dello show fiabesco, grazie ad un piccolo e magico ruolo; trasformati in chef e scoperti gli ingredienti per mezzo di un’ inedita “Caccia alla ricetta segreta”, verranno poi accompagnati dai personaggi della fiaba in un divertentissimo laboratorio di cucina dove potranno preparare con le loro mani una prelibata merenda e mangiarla ridendo a crepapelle, mentre i genitori assaggeranno la propria. Finale a sorpresa per una merenda fatata e indimenticabile!

Produzione La Perla del Tigullio Teatro per Mentelocale Bar Bistrot

Di e Con in o.a Fiona Dovo e Viola Villa Format di Viola Villa

Prenotazione obbligatoria al 339/2633324 posti limitati.

Acquisto possibile anche su Happy Ticket.

Vietato ingresso in sala con passeggini, munirsi di fascia o marsupio per ragioni di sicurezza.