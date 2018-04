Serata Swing al Mercato del Carmine

Come trascorrere la serata pre festiva di martedì 24 aprile 2018? Lo staff del Mercato del Carmine ha pensato a una proposta per una sera originale e in allegria.

Martedì 24 aprile dalle 20.00, al Mercato del Carmine, appuntamento danzante a ritmo Swing.

Tornano i musicisti Simone Dabusti e Gianluca De Pasquale a far scatenare i clienti con la loro carica e la loro grande passione per la musica. Ad accompagnare la loro esibizione, ancora una volta, i ballerini della scuola Mash Up.

Per la serata è consigliata la prenotazione (010.2469184).