Il Mercatino di San Nicola torna ad animare piazza Sarzano

Torna anche per le festività natalizie del 2018 uno degli appuntamenti più attesi, ovvero il Mercatino di San Nicola, giunto alla trentesima edizione.

L'appuntamento è dal 6 al 23 dicembre, nuovamente in piazza Sarzano: bancarelle, idee regalo, shopping, laboratori per grandi e piccini e artigianato per tutti i gusti, per cercare di risollevare una città che ha vissuto un anno davvero duro.

«Il Mercatino di San Nicola - spiegano gli organizzatori - non ha perso la voglia, e la speranza, di portare nuovamente tra le strade e i “caruggi” un po’ di quell’aria solidale che ormai da trent’anni pervade Genova».

Chi vuole esporre, può compilare la domanda di partecipazione e inviarla via fax allo 010.8480993 oppure via mail a mercatinodisannicola@gmail.com.