Fiera di Natale a San Gottardo tra mercatini e gastronomia (e variazioni linee Amt)

Giornata di festa domenica 15 dicembre 2019, con la Fiera di Natale di San Gottardo.

Appuntamento in via Piacenza e dintorni dalle 8 alle 20 per questo appuntamento molto atteso, a cura del Civ Gottardino.

Ad attendere visitatori e residenti, un grande mercatino con merci varie e alimentari, e poi animazione per bambini, spettacoli musicali, distribuzione gratuita di panettone e caramelle, animazione itinerante e trucca bimbi.

Variazioni linee Amt

Per l'occasione, domenica a partire dalle ore 7.00 e fino a cessate esigenze, la linea Amt 13 modificherà il percorso come di seguito indicato: