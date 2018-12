Mercoledì 19 dicembre, in via Avio e piazza Vittorio Veneto, a Sampierdarena, torna il mercatino dell'artigianato in versione natalizia.

Per l'occasione, shopping, animazione e musica per tutto il giorno, dalle 7 alle 19,30.

L'evento è organizzato dal Civ Sampierdarena.