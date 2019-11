Mercatino di Natale in piazza Matteotti

Appuntamento da non perdere per tutti gli amanti dello shopping e delle idee regalo a Genova.

Dal 1 al 24 dicembre, in piazza Matteotti, sarà presente il Mercatino di Natale con tante occasioni per acquisti originali, tra artigianato, gastronomia e oggettistica.

Insomma, l'ideale per chi vive o lavora in centro e non vuole perdere l'occasione per andare alla ricerca di un regalo speciale.