Tona, dall'8 al 24 dicembre 2018, lo Storico Mercatino di Natale di piazza Campetto, una tradizione della nostra città.

Ad essere interessate, piazza Campetto e via Soziglia: tutti i giorni si troveranno 36 artigiani pronti a sorprendere i passanti con le loro creazioni. Una buona ispirazione per chi è alla ricerca idee regalo originali per Natale: qui si possono trovare oggetti unici realizzati con cura dalle mani esperte dei creativi.

Tra le tante proposte, capi da indossare, borse, gioielli, saponi, illustrazioni, sciarpe, oggetti d'arredo, e tanto altro.