Mercatino di Natale di Brignole (in piazza della Vittoria)

Anche per il 2018 torna il tradizionale Mercatino di Natale di Brignole, ma in una nuova location: le bancarelle si sposteranno infatti in piazza della Vittoria (dall'altra parte della strada) per lasciare lo spazio davanti alla stazione libero e a disposizione dei mezzi pubblici. Gli ambulanti dovranno lasciare lo spiazzo su cui veniva solitamente installata la tensostruttura libero e a disposizione del Comune, per ragioni di sicurezza e per consentire ai mezzi pubblici - in particolare Atp - di gestire i flussi appesantiti dal crollo del ponte Morandi.

Ad aver già prenotato il posto per il Natale 2018, già 110 bancarelle con merce varia: dai tradizionali addobbi natalizi alle idee regalo di ogni tipo, passando per abbigliamento, tecnologia, oggettistica, gastronomia.

Come di consueto, alcuni banchi potrebbero fermarsi non solo fino a fine dicembre, ma anche fino all'Epifania.