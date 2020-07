I Sapori della Val Trebbia: mercatino con le caratteristiche casette in legno

Tutti i sapori e i prodotti della Val Trebbia in un mercatino allestito con le caratteristiche casette in legno per dare un tocco di tradizione in più.

È "I Sapori della Val Trebbia", che si svolgerà da venerdì 3 luglio (dalle 9 alle 12) sulla piazza del Comune, a Rovegno. Il mercatino sarà presente per tutti i venerdì di luglio e agosto.

Si tratta di un mercatino agricolo con vendita diretta dei prodotti agricoli da parte dei contadini e aziende del territorio.

L'organizzazione è del Comune di Rovegno che ha realizzato un bellissimo mercatino agricolo all'interno di casette in legno avendo vinto un bando di Regione Liguria presentato da Gal VerdeMare Liguria.

L'appuntamento è tutti i venerdì di luglio e agosto sulla Piazza del Comune a Rovegno - Val Trebbia - Genova - Liguria.