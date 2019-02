Mercatino dell'Antiquariato a Chiavari con 180 espositori

Un appuntamento sempre atteso ed ormai consolidato quello con il Mercatino dell’Antiquariato di Chiavari, promosso dall’associazione di organizzazione e promozione turistica “Promotur“, che si svolgerà il 9 e 10 marzo 2019.

Gli espositori sono circa centottanta, provengono da ogni parte del nord e centro Italia e talvolta qualcuno arriva anche dall’estero, in particolare da Francia e Svezia, perchè, come spiegano gli organizzatori, nonostante la crisi il fascino dell’antico non tramonta mai. La merce difatti è davvero la più varia e va dal mobile all’oggetto più ricercato. In giro tra i banchi si trovano semplici curiosi o appassionati, ma anche intenditori e collezionisti.

La clientela, per molti è un appuntamento mensile imperdibile da anni, va alla ricerca di stampe e libri antichi, monili e suppellettili d’epoca ma anche di modernariato, sculture, orologi, tessuti e tappeti. Il Mercatino dell’Antiquariato di Chiavari si svolge da circa trent’anni, e si può visitare nel centro storico cittadino, ogni seconda domenica del mese e il sabato che la precede. Nel suo genere, è divenuto ormai una delle manifestazioni più importanti della Liguria. Chiavari Centro Storico Via Martiri della Liberazione – “Caruggio dritto” Via Vittorio Veneto Via Bighetti Via Vecchie Mura