Torna un evento della tradizione: il mercatino dell'antiquariato a Chiavari, tra i più longevi della nostra regione.

L'appuntamento per tutti gli amanti dell'antiquariato è sabato 11 e domenica 12 luglio, a partire dalle 9 del mattino, in via Martiri della Liberazione, piazza Matteotti e corso Garibaldi.

Le oltre 100 bancarelle saranno disposte in modo da rispettare il distanziamento.