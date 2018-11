Mercatino di Natale di Isola del Cantone

Domenica 16 dicembre 2018 a Isola del Cantone arriva il Mercatino di Natale, programmato per la terza edizione.

Appuntamento per le strade del paese dalle 9 alle 19 con i banchetti di creativi, gastronomia, artigianato, insomma tutto l'occorrente per chi è a caccia di regali alternativi, e per chi vuole vivere l'atmosfera del Natale nell'entroterra.

La manifestazione è organizzata dalle Associazioni di Isola del Cantone.