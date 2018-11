Mercatale 2018: il mercatino di Natale in piazza De Ferrari

Torna in piazza De Ferrari il "Mercatale", dal 15 al 24 dicembre (dalle 10 alle 22).

Si tratta di un appuntamento in pieno centro con le caratteristiche casette in legno che rievocano un vero e proprio villaggio di Babbo Natale, per lo shopping pre natalizio.

Una fiera aperta tutti i giorni in cui sarà possibile trovare gastronomia della tradizione, artigianato di qualità, musica, presepi, oggetti creati a mano, e altri eventi per accompagnare lo shopping in allegria.