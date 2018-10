"Balle mortali": Enrico Mentana e Roberto Burioni esplorano le fake news al Ducale

Domenica 28 ottobre, alle ore 21, nella sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, il medico Roberto Burioni (famoso per le sue campagne social contro i no vax) e il giornalista Enrico Mentana esaminano da vicino una serie di pericolose bufale che inducono ad affidarsi ai ciarlatani invece che alle prove sperimentali e al metodo scientifico. L'incontro "Balle mortali: meglio vivere con la scienza che morire coi ciarlatani" è moderato da Andrea Prandi.

Un bambino muore per un’otite curata con l’omeopatia e non con gli antibiotici; una donna soccombe a un linfoma perché invece che a un oncologo si affida alla Nuova Medicina Germanica; una ragazzina non si risveglia da un coma diabetico perché i genitori ascoltano chi consiglia di somministrarle vitamine anziché insulina.

In campo medico le fake news possono uccidere ed è un dovere civico smascherarle.