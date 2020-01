La memoria dei luoghi: visita guidata al ghetto ebraico di Genova

Nuovo appuntamento con la Memoria dei luoghi con il percorso di visita al Ghetto Ebraico nel centro storico di Genova.

Domenica 2 febbraio 2020 alle 14,30 Enjoygenova porterà i partecipanti attraverso quei luoghi carichi di memoria che ancor oggi sono un “contenitore” di tante storie diverse, ma eguali nella loro drammatica esclusione, anche se oggi i ghetti non esistono più, per lo meno nel significato storico di luogo simbolo dell’ebraismo, esistono tuttavia tanti altri ghetti, luoghi dell’emarginazione e della povertà.

Nel 1492 l’espulsione dalla Spagna di ebrei sefarditi segna profondamente, non solo la storia di quel paese, ma di tutta l’Europa e del bacino del mediterraneo. Genova mantenne per circa un secolo un atteggiamento di chiusura nei confronti degli Ebrei, tanto che per un certo periodo nel XVI secolo vennero anche costretti a indossare un segno distintivo di riconoscimento e ostacolati in varie forme a risiedere in città.

Nel XVII secolo, però, la decisione presa dai Serenissimi dopo la peste del 1656, consentendo l’inserimento stabile degli ebrei, cambia qualcosa allo scopo di dare impulso agli affari della città diminuiti drasticamente per via della pestilenza. Così nel 1660 viene inaugurato il “ghetto” nella zona tra piazzetta Fregoso, vico del campo e vico Untoria. Riscopriremo quella parte della città vecchia che ospitava la Sinagoga ed era provvista di cancelli le cui chiavi erano affidate a degli pubblici ufficiali che si occupavano di chiuderli la sera e riaprirli la mattina, affinché tra ebrei e genovesi non avvenisse alcun contatto che non fosse di lavoro. Con le stesse modalità di “reclusione” il ghetto nel 1674 venne trasferito al sestiere del molo, in piazza dei Tessitori. I genovesi moderarono molto i comportamenti antisemiti imposti in altre città in ragione degli affari, ma costrinsero comunque tutti gli ebrei residenti a Genova a sermoni obbligatori presso la Chiesa delle Vigne o a quella di S. Siro.

Durata 2 ore

Prezzo della visita euro 12, prezzo speciale riservato ai soci Coop o tesserati Giardini Luzzati euro 10, bambini euro 6.

Prenotazione obbligatoria.

