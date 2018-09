I Meganoidi in concerto ai Giardini Luzzati

Sabato 15 settembre, alle ore 20,30, i Meganoidi porteranno ai Giardini Luzzati il loro "Tour Delirio Experience". Il ricavato della serata andrà all'associazione InfloreScienza, per continuare a informare, divulgare e promuovere la ricerca scientifica in materia di cannabis terapeutica ad uso medico.

Il concerto inizia alle 20,30, e il biglietto costa 10 euro.

La storia dei Meganoidi comincia a Genova, dove la band si forma tra la fine del 1997 ed inizio del 1998. Si esibiscono inizialmente in alcuni centri sociali genovesi con il primo EP d'esordio Supereroi VS Municipale, che rivela, seppur ad uno stadio ancora embrionale, quelli che saranno i tratti distintivi di ogni futuro progetto dei Meganoidi: autoproduzione ed autodeterminazione artistica. Il consenso permette al gruppo genovese di intensificare l’attività live e di essere chiamato a calcare il palco al fianco di importanti band nazionali ed internazionali.

Nell'autunno, prende vita Delirio Experience, un disco che mette nuovamente in discussione il percorso Meganoidi, posizionando al centro della composizione l'esigenza di avere canzoni e arrangiamenti che riescano ad arrivare in modo più diretto e dirompente. La band decide di aggiungere una tappa speciale genovese del Delirio Experience Tour in occasione dei 20 anni di carriera scegliendo i Giardini Luzzati per festeggiare insieme a tutti i fan genovesi.

InfioreScienza è una associazione No-Profit che si occupa di diffondere la cultura della cannabis terapeutica al solo uso medico, fornire supporto e informazione in materia a pazienti, familiari e operatori socio-sanitari, sostenere la ricerca scientifica in materia, promuovere eventi divulgativi e momenti pubblici di informazione.

Studi scientifici dimostrano l’efficacia di questo farmaco, (perché di farmaco si tratta, quando si parla di Cannabis terapeutica), per diverse patologie ed è attiva la ricerca nel verificarne la potenzialità anche su molte altre.

Durante la serata - che ha finalità sia ludiche che benefiche - sarà, inoltre, possibile degustare il cocktail “Delirio Experience” grazie alla collaborazione con Gennaro Acampora e The Honey Bar di salita del Prione.