Meeting di Kizomba al Caribe

Venerdì 11 maggio 2018 al Caribe Club di Puntavagno (Corso Italia 3) serata unica con il Meeting Kizomba con i migliori insegnanti e ballerini della regione, il tutto per festeggiare il compleanno di KJ Chris. Calcheranno il palco tra gli altri Chris e Ary, Raul Hernandez, Emanuela Bregu, Edo e Denise, che terranno anche uno stage dalle 21.00 per cui sarà necessario iscriversi.

Lo stage raddoppia con un altro stage kizombero con Davide e Laura. Dalle 23.00 poi Sensual Room kizomba con quattro dj che si alterneranno alla consolle. E poi quadruplo show con Flavio e Renata direttamente dal Cile e la Scuola Dance&Style. Non mancheranno, come di consueto, le animazioni in pista del gruppo Latin Mix, di Amelia de Martis, di Adriano Spallarossa e di Carolina Di Napoli.

Musica alla consolle con dj Mauricio El Bimbo Hernandez, e Dj Julian. Full pass con doppio stage kizomba, consumazione e serata 20 euro. Solo ingresso con consumazione 10 euro.

Info: 335207103.