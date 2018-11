"Mediterranea: la via di terra" al Modena, tra aperitivo e letture

Venerdì 16 novembre 2018, dalle 19 alle 23,30, al teatro Modena di Sampierdarena, arriva "Mediterranea - La via di terra a Genova": a prendere la parola, sul palco, una serie di artisti, scrittori e cittadini a sostegno di Mediterranea Saving Humans, la rete civica che, sulla via delle migrazioni di mare, sta garantendo la presenza di una nave di monitoraggio e soccorso, la Mare Jonio (che si sostiene con il crowdfunding).

Si inizia alle 19 con un aperitivo a cura di "Nati per Soffriggere", e poi dalle 21 si alterneranno gli interventi e le letture di Eva Cambiale, Moni Ovadia, Vauro, Pino Petruzzelli, Giorgio Moroni, Alessandro Metz e Marco Preve.

«Abbiamo comperato una nave - spiegano da Mediterranea Saving Humans - e l'abbiamo messa in mare. Sembrava impossibile, ma abbiamo usato la forza dei deboli che quando si mettono assieme spostano le montagne, perché non potevamo fare diversamente. Le statistiche ci dicono che in media otto persone al giorno muoiono nel tentativo di attraversare il Mar Mediterraneo e arrivare sulle nostre coste. Morti che vengono "festeggiati" dalla retorica che ci sta governando come otto problemi in meno nel nostro Paese. Per noi sono otto sofferenze in più al giorno di cui dobbiamo farci carico. Bisogna decidere: o si sta con chi festeggia quelle morti oppure si sta con chi compera una nave e solca quei mari a portare soccorso. Ancora una volta bisogna parteggiare, ancora una volta ci è chiesto di essere partigiani e partigiane».